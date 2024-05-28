Он сравнил перевирание фактов с инфекцией, которая появилась у некоторых зарубежных политиков, в том числе и у Байдена.

«Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров», - подчеркнул Смирнов.

По его мнению, Запад давно пытается исказить историю. Председатель Крымской межнациональной миссии добавил, что американский лидер и его союзники в итоге стали спонсорами современного фашизма, несмотря на слова Байдена о победе США во Второй мировой войне.

Ранее главу Белого дома раскритиковал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он назвал Байдена политическим проходимцем и отметил, что тот оскорбил историческую память.