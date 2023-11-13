Скандально известный сенатор Скотт отказался от участия в борьбе за пост президента США
Сенатор-республиканец Тим Скотт, который выступал с антироссийскими заявлениями, отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.
«Сегодня я люблю Америку больше, чем это было 22 мая (когда Скотт включился в президентскую гонку - прим. ред.). Но когда я вернусь в [штат] Айова, то не в качестве кандидата в президенты», - заявил Скотт.
Свое решение он объяснил тем, что избиратели указали ему на несвоевременность участия в выборах. Сенатор предположил, что поборется за пост президента страны в будущем. Он также отметил, что не будет поддерживать еще одного кандидата в гонке за выдвижение от республиканцев.
В ходе предвыборных дебатов Скотт заявлял, что государство должно «уничтожить» ВС России, чтобы не посылать американских военных в Европу.
Ранее сенатор выразил уверенность, что обойдет в предвыборной гонке экс-президента США Дональда Трампа. Он назвал своим главным соперником нынешнего американского лидера Джо Байдена.