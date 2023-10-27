Скандал вспыхнул из-за венка у памятника советским воинам в Норвегии

По данным издания, российский дипломат не стал слушать призывы воздержаться от участия в праздничных мероприятиях в честь освобождения норвежского города Киркенес Красной армией в 1944 году.

«Утром в среду у памятника освобождения в Киркенесе царил полный раздор. Генеральный консул в Киркенесе Николай Коныгин проигнорировал призывы не отдавать дань памяти у Монумента освобождения», - указали в статье.

Коныгин произнес речь и возложил венок советским освободителям Северной Норвегии. Однако мэр муниципалитета Сер-Варангер выразил недовольство, заявив, что российский венок закрыл норвежский. В итоге, чиновник решил убрать российский венок, но позже одна из россиянок вернула его на место.

Ранее власти Праги начали менять таблички с названием улицы советского маршала Ивана Конева, которую переименовали в улицу имени первого старосты района Жижков Карела Гартига.