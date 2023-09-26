Скандал с чествованием нациста в Канаде пошатнул позицию Зеленского

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Он подчеркнул, что такое поведение скажется на позиция украинского лидера на мировой арене.

«Некоторые на Западе не помнят историю о Второй мировой войне, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. Трюдо сумасшедший, раз идет на такие действия», - заявил Джонсон.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ, власти Канады хотели немного сгладить визит Зеленского присутствием к «борца за независимость Украины» в условиях провального контрнаступления ВСУ. Но сделали все только хуже.

Джонсон напомнил, что свой протест уже заявила Польша , чьи отношения с Украиной ухудшились после введения эмбарго на зерно.

Эмигрировавшего в Канаду Ярослава Хунку представили президенту Зеленскому во время его визита в парламент страны. Ветерана назвали борцом за независимость Украины во время Второй мировой войны. Но после выяснилось, что он состоял в добровольческой дивизии СС «Галичина », известной своими зверствами против евреев, поляков и белорусов.

Спикер парламент общин Канады Энтони Рота признал свою ошибку и извинился за начавшийся скандал.

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