Скандал разгорелся во Франции из-за выбора певицы для выступления на Олимпиаде
Выбор певицы Айи Накамуры для выступления на Олимпиаде-2024 вызвал скандал во Франции. Об этом сообщило издание The New York Times.
Айя, выросшая в пригороде Парижа, использует в творчестве смесь французского языка с арабскими, английскими и африканскими диалектами.
Некоторые критики заявили, что ее музыка не соответствует представлению о культурном облике Франции. В интернете появился ряд расистских высказываний в адрес певицы. Парижская прокуратура начала расследование.
Айя Накамура, певица с малийскими корнями, прославилась благодаря хиту «Djadja».
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Россия на них выступать не будет. В случае победы спортсменов из России или Беларуси медали будут вручать не под гимн. На Олимпиаду в Париже квалифицировались семь белорусских и 12 российских атлетов.