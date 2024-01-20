Скандал из-за российского чая разразился в Латвии

Руководство телекомпании приобрело себе несколько коробок чая из Шри-Ланки через ту же систему, а после его поступления обнаружило, что напиток произвели в Санкт-Петербурге.

«Открытый тендер на право поставок продуктов питания участникам EIS выиграла компания SIA Lanekss», - уточнил канал.

Поставщику может грозить уголовная ответственность, так как именно он должен был отслеживать производителей товаров и соблюдать европейские санкции.

Ранее посольство России в Риге сообщило, что латвийские власти решили депортировать незрячую 72-летнюю пенсионерку из страны за незнание языка. Ее обязали проходить языковое тестирование, которое она не сдала. Из-за аннуляции ВНЖ женщину лишили пенсии и возможности получать медицинское обслуживание.