Скандал из-за отказа от сноса советского памятника разгорелся в Закарпатье

Глава села Степан Ковач объяснил представителям организации, что такое решение является «неизменным и неуклонным», и оно принадлежит жителям Пушкино. В письменном разъяснении мужчина пояснил, что 24 декабря 2023 года все присутствующие на собрании единогласно решили не сносить памятник советскому солдату и односельчанам, участвовавшим в боях.

Представители украинской организации назвали заявление Ковача «суперкринжовой новостью». Они призвали СБУ обратить внимание на действия сельчан и провести профилактический разговор с главой села.

Ранее власти города Никополя в Днепропетровской области назвали одну из улиц именем Степана Бандеры. До этого улица была названа в честь русского полководца Михаила Кутузова.

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