Скакун, сабля и доспехи. Кадырова одарили на съемках сериала в Турции

Чеченский лидер признался, что ему очень понравилась царящая на съемках атмосфера, пронизанная турецкой историей и культурой. Он отметил, что специалисты уделили пристальное внимание мельчайшим деталям, которые имели историческую значимость. Ему также показали представление, которое раскрыло красоту и богатство турецкой культуры. По его словам, он остался под приятным впечатлением.

«Было также очень приятно получить от Мехмета Боздага в подарок скакуна и подарки в виде традиционной турецкой сабли и доспехов», - добавил Кадыров.

В заключение глава республики поблагодарил Боздага за то, что в своих фильмах он «показывает красоту и чистоту» ислама.

Ранее Кадыров опроверг слухи о плохом состоянии своего здоровья.