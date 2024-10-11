11 октября 2024, 00:55

Сийярто жестко осадил немецкого журналиста на газовом форуме в Петербурге

РИА «Новости»
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто жестко осадил корреспондента немецкого телеканала, назвавшего его визит в Санкт-Петербург для участия в международном газовом форуме провокацией для Брюсселя. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на видеозапись общения с журналистом в соцсетях.

Министр спросил, о какой провокации вообще идет речь.

«Это суверенное право страны - решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией „яволь“, так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни „зеленые“ в Германии, хорошо?» - ответил Сийярто.

В ходе газового форума «Газпром» и венгерское предприятие MVM подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок газа из РФ в Венгрию. По словам Сийярто, Будапешт доволен сотрудничеством в энергетике с Россией и лучших предложений для них еще не было.

Ранее министр заявил, что Венгрию не беспокоит возможное прекращение Украиной транзита через свою территорию, так как существует «Турецкий поток».

Германия Венгрия Санкт-Петербург Журналистика Европа Россия Евросоюз
10 октября 2024, 23:20
Генпрокуратура России заключила протокол о взаимопонимании с коллегами из Ирака
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России и Высший судебный совет Республики Ирак подписали протокол о взаимопонимании. Об этом сообщили на сайте российского надзорного ведомства.

Встреча генпрокурора Игоря Краснова и делегации Высшего судебного совета Республики Ирак, которую возглавил его председатель Фаик Зейдан, состоялась в Москве.

«На встрече подписали протокол о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по различным направлениям, включая профессиональную подготовку и повышение квалификации работников», - уточнили в сообщении.

Краснов назвал символичной встречу в годовщину 80-летия установления дипломатических отношений обеих стран. При этом он указал на имеющиеся у ведомства и Высшего судебного совета Ирака точки соприкосновения. Также генпрокурор РФ назвал эту встречу отправной точкой для укрепления контактов сторон.

Генпрокуроры России и Таджикистана в сентябре подписали программу сотрудничества. Также Краснов провел встречу с директором антикоррупционного агентства Узбекистана Акмалом Бурхановым.

Генпрокуратура РФ Ирак Игорь Краснов
10 октября 2024, 23:18
Кейт Миддлтон впервые после рака приняла участие в официальном мероприятии
РИА «Новости»
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Принц и принцесса Уэльские нанесли неожиданный визит в Саутпорт. Кейт Миддлтон впервые после выздоровления приняла участие в официальном мероприятии, сообщил телеканал Sky News.

Букингемский дворец 9 октября объявил, что принц Уильям приедет в Саутпорт. Однако он явился не один, а вместе с принцессой Кэтрин. Этот визит стал для нее первым выездным публичным мероприятием после курса лечения от рака.

Королевская чета встретилась с родителями трех девочек, погибших в июле при нападении на общественный центр The Hart Space. Кроме того, принц и принцесса пообщались с преподавателем танцев, спасателями, врачами и полицейскими.

«Я не могу недооценивать, насколько они все благодарны за поддержку, которую вы оказали в тот день. <…> Вы все герои. Пожалуйста, берегите себя, не торопитесь, не спешите возвращаться к работе», - сказала Миддлтон.

Принцесса вернулась к обязанностям в сентябре, сообщили «Известия». Она перенесла операцию на брюшной полости из-за онкологического заболевания.

Великобритания Королевская семья Британии Британская королевская семья Кейт Миддлтон
10 октября 2024, 20:26
Умерла вдова сенатора Роберта Кеннеди
Global Look Press
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Вдова американского сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди — младшего Этель умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщил ее внук Джо Кеннеди III, занимающий должность посланника США по экономическим отношениям в Северной Ирландии, в соцсети X.

По его словам, бабушка скончалась утром 10 октября. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

«С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди», - написал Джо Кеннеди III.

На прошлой неделе Этель Кеннеди попала в госпиталь с инсультом. После лечения ее выписали домой, где вдова Кеннеди-младшего и умерла. У нее осталось девять детей, 34 внука и 24 правнука.

Большую часть жизни Этель посвятила работе в правозащитных организациях. В 2014 году ей вручили президентскую медаль Свободы. Награду она получила из рук Барака Обамы.

США Инсульт Награды
10 октября 2024, 18:50
В Кремле объяснили смягчение визового режима для граждан Грузии
РИА «Новости»
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Решение российских властей о безвизовом режиме для граждан Грузии объясняется сохранением диалога народов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, - другое», - сказал он.

Песков напомнил, что такой диалог между Россией и Грузией не прерывался. В качестве примера он указал на присутствие достаточно большой грузинской диаспоры на территории страны. К тому же россияне часто предпочитают путешествовать по республике.

Президент России Владимир Путин в четверг, 10 октября, подписал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии. Указ коснулся категорий граждан, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.

Грузия Дмитрий Песков Россия Владимир Путин

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