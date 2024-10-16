Сийярто озвучил неожиданное условие для мира на Украине

Дипломат объяснил, что не знает другого политика, который может «направить всю международную политическую арену к более мирной позиции».

Сийярто 12 октября раскритиковал главного соперника Трампа на выборах - вице-президента США Камалу Харрис. Он осудил ее за высказывание в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана и назвал ее заявление скандальным. Также министр увидел в словах Харрис неуважение к народу Венгрии.

Ранее Трамп выступил на предвыборном митинге в Калифорнии и предупредил, что Белый дом в ближайшие три месяца может развязать третью мировую войну. По его словам, в случае победы Харрис на выборах США грозит вооруженный конфликт с Россией.