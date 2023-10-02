Сийярто отказался участвовать во встрече глав МИД ЕС в Киеве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался принимать участие в неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Киеве. Об этом сообщил ТАСС.
Вместо Сийярто на совещание в столицу Украины отправился замгоссекретаря Жолт Банфорд, рассказал пресс-секретарь венгерского внешнеполитического ведомства Мате Пацолай.
«Венгрия - это не единственная страна, не представленная на уровне министра иностранных дел», - добавил он.
Встреча в Киеве проходит на фоне серьезных разногласий между украинской и венгерской сторонами. Например, Венгрия неоднократно заявляла, что не поддержит стремление киевского режима к интеграции в ЕС до тех пор, пока в Закарпатье не будут восстановлены права венгерского меньшинства.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия рассчитывает на обеспечение Украиной транзита нефтепродуктов из России в будущем. Он отметил, что украинская сторона неоднократно увеличивала транзитные пошлины, из-за чего выросла стоимость импорта нефти из РФ.