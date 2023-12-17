Сийярто объяснил решение Болгарии отменить акциз на российский газ
Болгария отменит акциз на транзит российского газа после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, трансляцию которого вели в Facebook*.
Глава ведомства назвал «скандальным и враждебны шагом» введение акциза со стороны Болгарии. Это полностью противоречит юридическим правилам Евросоюза. Такое решение грозило остановкой газоснабжения Венгрии, Северной Македонии и Сербии.
«Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне», - рассказал Сийярто.
Теперь болгарские власти «неожиданно начали пытаться отменить этот закон». Если Болгария сделает это, то венгерская сторона отзовет свое решение о вето, добавил Сийярто.
Президент Сербии Александр Вучич ранее прокомментировал введение Болгарией акциза на транзит российского газа. Он заявил, что на европейском рынке происходят «странные вещи».
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