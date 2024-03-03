Сийярто назвал успешным сотрудничество Венгрии и России в ядерной энергетике
Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, который принимает участие в Дипломатическом форуме в Анталье, заявил, что планирует посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Его слова процитировало РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что получил приглашение от российской стороны.
«Я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», - отметил Сийярто.
Крупнейший форум, посвященный вопросам мирного атома, пройдет в Сочи с 25 по 26 марта. Его примет федеральная территория «Сириус». Мероприятие соберет заинтересованных лидеров стран, представителей компаний, экспертов ядерной энергетики.
В ноябре 2023 года министерство иностранных дел Венгрии и Росатом подписали план строительства атомной электростанции «Пакш-2».