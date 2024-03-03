Сийярто назвал успешным сотрудничество Венгрии и России в ядерной энергетике

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Министр подчеркнул, что получил приглашение от российской стороны.

«Я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», - отметил Сийярто.

Крупнейший форум, посвященный вопросам мирного атома, пройдет в Сочи с 25 по 26 марта. Его примет федеральная территория «Сириус». Мероприятие соберет заинтересованных лидеров стран, представителей компаний, экспертов ядерной энергетики.

В ноябре 2023 года министерство иностранных дел Венгрии и Росатом подписали план строительства атомной электростанции «Пакш-2».