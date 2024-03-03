03 марта 2024, 07:39

Сийярто назвал успешным сотрудничество Венгрии и России в ядерной энергетике

РИА «Новости»
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Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, который принимает участие в Дипломатическом форуме в Анталье, заявил, что планирует посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Его слова процитировало РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что получил приглашение от российской стороны.

«Я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», - отметил Сийярто.

Крупнейший форум, посвященный вопросам мирного атома, пройдет в Сочи с 25 по 26 марта. Его примет федеральная территория «Сириус». Мероприятие соберет заинтересованных лидеров стран, представителей компаний, экспертов ядерной энергетики.

В ноябре 2023 года министерство иностранных дел Венгрии и Росатом подписали план строительства атомной электростанции «Пакш-2».

Венгрия Сочи
03 марта 2024, 08:49
Маршрут объезда участка трассы «Таврида» изменили
РИА «Новости»
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Схему объезда участка трассы «Таврида» изменили в Крыму, транзит пойдет через Феодосию. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

В ночь на воскресенье власти республики временно ограничили движение по трассе «Таврида» и опубликовали три пути объезда по сельским дорогам в Ленинском и Кировском районах.

«Поменялся маршрут объезда участка трассы „Таврида“, где ранее ввели ограничения. Движение транспорта осуществляется транзитом через Феодосию», - написал Крючков.

Жители Крыма ранее сообщили в социальных сетях о сильных взрывах над Феодосией. Минобороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников в небе над полуостровом.

Днем ранее, 2 марта, правоохранители в Крыму обнаружили взрывчатку на днище автомобиля , который попытался попасть на полуостров через КПП «Джанкой».

Крым Дороги
03 марта 2024, 08:27
Трамп одержал убедительную победу на голосовании в Айдахо
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на партийном голосовании в штате Айдахо с результатом порядка 85% голосов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По информации источника, Трамп набрал около 84,6% голосов, тогда как его конкурентка Ники Хейли поддержали 13,5%.

В субботу партийное голосование прошло в Мичигане, Миссури и Айдахо. В первом штате Трамп набрал около 98% голосов, а в Миссури - все 100%.

Партийное голосование определит, за кого представители штата отдадут свои голоса на съезде Республиканской партии летом 2024 года, где они определят кандидата на выборах.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре. От Демократической партии намерен переизбраться действующий президент Джо Байден, а от Республиканской на пост претендуют Хейли и Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп уже определился с потенциальными вице-президентами в случае победы на выборах. Ими стали сенатор из Южной Каролины Тим Скотт и губернатор Техаса Грег Эббот.

США Дональд Трамп Выборы
03 марта 2024, 08:04
Израиль провел рейды в лагерях беженцев на Западном берегу Иордана
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Военные Израиля в ночь на 3 марта провели масштабные рейды в лагерях беженцев Калькилия, Аль-Арруб и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Информацию об этом распространил телеканал Al Jazeera.

Журналисты уточнили, что Израиль направил значительные силы на штурм города Тулькарм. Самолеты ВВС Израиля продолжают бомбардировки сектора Газа. Минувшей ночью они наносили удары в Рафахе, Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе.

По данным телеканала, по меньшей мере 30 320 человек убиты и 71 533 ранены в результате нападений Израиля на Газу с начала конфликта. С израильской стороны погибли 1139 человек.

В секторе Газа не хватает воды и еды, доступ гуманитарных организаций для жителей анклава ограничен. Ранее голодные палестинцы затоптали насмерть несколько человек в очереди за гуманитарной помощью.

Израиль Военные Беженцы
03 марта 2024, 08:00
Сложности в использовании заблокированных активов России признали в Италии
РИА «Новости»
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об экономических и юридических трудностях при использовании суверенных активов России на нужды Украины. Ее слова привела пресс-служба правительства.

«С философской точки зрения справедливо, чтобы суверенные фонды России стали гарантией восстановления объектов на Украине. Но с экономической и юридической точек зрения в этом процессе есть определенные сложности», - сказала она.

Мелони отметила, что предложение Евросоюза об использовании процентов с доходов от заблокированных активов России является неплохим.

«Также эти активы можно использовать под гарантии кредитов. Но нужно учитывать все нюансы», - добавила премьер-министр.

С февраля 2022 года недружественные страны ввели против России санкции и заморозили порядка 300 миллиардов валютных резервов страны. В начале 2024 года лидеры «Большой семерки» начали поиск решений для использования этих активов.

Италия Санкции Россия Евросоюз

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