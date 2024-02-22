Ситуацию с платежами из России назвали критической в Турции

«Масштабы проблем с денежными переводами из России усугубляются с каждым днем. Экспортные счета не могут быть закрыты, поскольку банки Турции с января отклоняют платежи из России», - написали авторы материала.

Компании просят сделать исключение. Они пытаются получить возможность проводить платежи через банки третьих стран. Пока экспорт застопорился.

Примечательно, отметили журналисты, что проблемы с платежами начались после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию. Российские власти выходили на контакт с турецкими, чтобы помочь в решении ситуации. Существует также проблема с импортом, сообщало издание.

Ранее ассоциация банков Турции сообщила о проблемах с платежами с российской стороной. Экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы. Причина в том, что торговые отношения двух стран осложнило давление США на Турцию в связи с санкциями.