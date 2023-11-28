28 ноября 2023, 02:40

Ситуацию на Украине в Греции назвали «ужасной» и потребовали от Киева финотчет

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Ситуация на Украине «не идет хорошо», положение страны после полутора лет конфликта ужасное, заявил в интервью телеканалу CNBC министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Западу нужно быть решительнее в оказании помощи Киеву, считает глава внешнеполитического ведомства.

«Ситуация остается прежней, и правда в том, что она не идет хорошо. Прошло полтора года столкновений… Это ужасное положение. Я думаю, что нам следует постараться быть как можно более решительными в плане помощи Украине», - заявил Герапетритис накануне двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Глава греческого МИД отметил, что Евросоюз выделил Украине значительный бюджет, но сейчас важно заявить, что ЕС будет с Украиной, «несмотря ни на что». При этом министр заявил, что НАТО необходимо решить вопрос с финансовыми отчетами. На Украине существует «огромная проблема подотчетности», признал Герапетритис.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти не согласятся на пересмотр многолетнего бюджета Европейского союза, если он будет включать только Украину и ничего больше. Ресурсы Фонда солидарности нужно направлять государствам, которые рискуют пострадать от стихийных бедствий, а также нужно вкладывать финансы в развитие STEP.

Греция НАТО Украина
28 ноября 2023, 02:05
Экс-депутат Рады подал заявление в прокуратору против Зеленского
РИА «Новости»
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Лишенный мандата украинский депутат Рады Илья Кива направил заявления генпрокурору государства и в госбюро расследований (ГБР) на действующего лидера страны Владимира Зеленского, обвинив президента в намеренном затягивании переговорного процесса. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале.

«Как и обещал, обратился к генеральному прокурору Украины и к директору ГБР с заявлениями о совершении уголовных преступлений <…> высшим военно-политическим руководством страны в лице <…> Владимира Зеленского», - написал он.

Также Кива направил заявления против главкома ВСУ Валерия Залужного, бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Поклада, народного депутата Давида Арахамии, главы Офиса президента Андрея Ермака и главы Верховной рады Руслана Стефанчука.

Депутат напомнил об интервью Арахамии, в котором тот признался, что украинская делегация сознательно затягивала процесс переговоров с Россией и что на ее решение прервать диалог с РФ повлиял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Это привело к гибели сотен тысяч украинцев и к полному уничтожению экономики страны, заключил Кива.

Ранее председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины постепенно переходят к стадии торга в ходе конфликта. По его словам, в стране уже допустили возможность заключения мирного договора.

Владимир Зеленский Украина
28 ноября 2023, 01:42
Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона
РИА «Новости»
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Правительство Северной Кореи заявило, что получило снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке благодаря своему разведывательному спутнику. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Правительство Северной Кореи заявило, что получило снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке благодаря своему разведывательному спутнику. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Пентагона и авианосцев ВМС США на военно-морской базе в Норфолке, сделанные шпионским спутником», - сказано в сообщении.

Ранее Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что приборы страны обнаружили новый объект на орбите Земли. До этого Минобороны КНДР предупреждало Береговую охрану государства о скором ракетном запуске. Военные Северной Кореи решили вывести разведывательный спутник. Они пытались сделать это еще в мае и в августе, однако попытки не увенчались успехом.

Власти Южной Кореи увидели в новом запуске северных соседей ракетную и ядерную опасность. На этом фоне страна аннулировала некоторые положения межкорейского военного соглашения 2018 года.

США Северная Корея Пентагон Космические спутники
28 ноября 2023, 00:00
Жители Северной Кореи стали массово лысеть из-за плохих шампуней
Freepik
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Жители Северной Кореи начали массово терять волосы на голове. Об этом сообщило издание Radio Free Asia (RFA).

Причиной облысения могли стать некачественные шампуни, которые производят в стране, сказано в статье. Уходовые средства, вероятно, содержат инфекцию брюшного тифа.

«После перенесения этих инфекций, как правило, наблюдается серьезное выпадение волос», - заявил научный сотрудник Института исследований Корейского университета в Сеуле Чой Чжон Хун.

Специалист отметил, что агрессивные химические соединения в мыльных средствах могут вызвать эпидемию облысения в государстве.

При этом есть еще один фактор, влияющий на сложившуюся ситуацию. По словам блогера Ан Кен Су, который занимается темой здравоохранения в Северной Корее, местные жители теряют волосы из-за постоянной носки армейских шапок. В стране все трудоспособное мужское население обязано служить в армии 10 лет.

Ранее ученые из института QIMR Berghofer провели эксперимент и выяснили, чем облысение связано с риском развития рака кожи. Как отметил онколог Евгений Черемушкин, генетическая особенность всегда сказывается на развитии онкологических заболеваний.

Северная Корея
27 ноября 2023, 23:11
Был Зеленский, стал Залуский. Киевский театр изменил фамилию персонажа из-за президента
Unsplash
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Киевский драматический театр изменил фамилию персонажа в спектакле по комедии 1900 года из-за президента Украины. Эконом Зеленский стал Залуским, сообщило издание «Главком».

«Театр на Подоле сменил фамилию одного из героев спектакля по пьесе „Хозяин“ Ивана Карпенко-Карого из-за созвучности с фамилией президента Владимира Зеленского», - написало издание.

В комедии, написанной более 120 лет назад, эконом с фамилией Зеленский говорит о вынужденной вежливости с холопами, так как у них «есть сила» и с ними нельзя по-другому. В спектакле события переносятся в наши дни, фамилию персонажа заменили на Залуский, имена других героев остались прежними.

Недовольство командованием и президентом растет в рядах военнослужащих ВСУ. Как сообщили «Известия» , солдаты высказали ряд претензий руководству.

Украинские политики мечутся между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Требования депутата Верховной рады об отставке главнокомандующего назвали очередной игрой политиков. Однако политологи считают, что решения будут принимать в Вашингтоне.

Владимир Зеленский Театры Украина

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