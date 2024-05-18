«Ситуация стабильная». МВД прокомментировало обстановку после митинга в Бишкеке
Ситуация после стихийного митинга в Бишкеке стабилизировалась. Об этом сообщили на сайте МВД Киргизии.
Правоохранители полностью контролируют ситуацию. Сотрудники милиции работают в усиленном режиме. Они организовали патрули и начали проводить разъяснительную работу.
«Ситуация на территории города Бишкека стабильная», - подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители обеспечивают общественный порядок. Движение на улицах Бишкека восстановили.
Около тысячи человек собрались в центре столицы Киргизии из-за массовой драки между местными жителями и приезжими, которые разместились в одном из хостелов Бишкека. Участники акции согласились разойтись после переговоров с начальником ГУВД города Азаматом Токтоналиевым.