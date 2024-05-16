«Ситуация действительно серьезная». Министр обороны Словакии — о состоянии Фицо

«В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние. <…> Ситуация действительно серьезная. <…> К сожалению, его состояние все еще очень серьезное из-за сложности ранений», - сказал он.

Министр заявил, что медики продолжили бороться за жизнь премьера. По словам Калиняка, они делают все возможное для улучшения состояния пострадавшего.

Фицо получил пять огнестрельных ранений , операция длилась почти четыре часа. По некоторым данным, его ввели в искусственную кому. Врачи заявили журналистам, что жизни премьера по-прежнему угрожает опасность.