«Ситуация действительно серьезная». Министр обороны Словакии — о состоянии Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелые ранения. Врачи стабилизировали его состояние, но ситуация по-прежнему серьезная. Министр обороны Роберт Калиняк заявил об этом из больницы, сообщило РИА «Новости».
«В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние. <…> Ситуация действительно серьезная. <…> К сожалению, его состояние все еще очень серьезное из-за сложности ранений», - сказал он.
Министр заявил, что медики продолжили бороться за жизнь премьера. По словам Калиняка, они делают все возможное для улучшения состояния пострадавшего.
Фицо получил пять огнестрельных ранений , операция длилась почти четыре часа. По некоторым данным, его ввели в искусственную кому. Врачи заявили журналистам, что жизни премьера по-прежнему угрожает опасность.