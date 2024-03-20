Сисулит поздравил Путина с победой на выборах

«От имени народа Лаоса и от себя лично хотел бы выразить вашему превосходительству искренние поздравления с убедительной победой на выборах и возможностью исполнять обязанности президента Российской Федерации на очередной срок», - написал в послании коллеге Сисулит.

Президент Лаоса отметил - результат выборов убедительно отражает доверие и уверенность российского народа в способностях и интеллекте Путина. Он убежден, что под его мудрым руководством Россия будет развиваться и процветать.

Президентские выборы в России длились три дня: с 15 по 17 марта. Кроме действующего президента Владимира Путина, победившего с большим отрывом, в них приняли участие представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

Ранее сербский лидер Александр Вучич поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой. Он упомянул тяжелую ситуацию, с которой столкнулся ее народ в Косове и Метохии, и поблагодарил Путина за поддержку территориальной целостности страны.