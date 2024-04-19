Системы ПВО Ирана уничтожили израильские дроны над провинцией Исфахан

«В воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников», - отметили в издании.

Агентство не уточнило, какой стране принадлежали БПЛА, но телеканал ABC News и ряд других СМИ заявляли об атаке Израиля. По данным агентства Fars , взрывы прогремели в городе Исфахан. В издании предположили, что ЦАХАЛ пытался ударить дронами по армейской радиолокационной станции.

В свою очередь газета New York Times написала, что целью атаки была иранская база ВВС.

Иранские журналисты сообщили о взрывах в районе аэропорта в Исфахан е 19 апреля. По информации агентства Bloomberg , Израиль заранее предупредил руководство США , что он ударит по территории Ирана в ответ на ракетный обстрел 14 апреля.