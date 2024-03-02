Систему здравоохранения Германии рекомендовали готовить к возможной войне

Министр при этом заметил, что подобную подготовку некоторые могут воспринять как нагнетание страха. Однако, по его мнению, на ситуацию надо смотреть иначе.

Лаутербах подчеркнул, что системе здравоохранения страны требуются изменения с учетом того, что Германия в силу союзнических обязательств может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран.

В связи с этим министр напомнил, что ФРГ уже приняла на лечение почти тысячу раненых с Украины. Это, по его словам, больше, чем сделала любая другая европейская страна.

Пока в законодательстве Германии есть пробел, который устраняют власти страны , указал министр.

«[Эти действия связаны с тем,] чтобы быть готовыми к катастрофе или даже к военному союзу - как бы маловероятно это ни было», - указал собеседник издания.

По его словам, в случае кризиса каждый врач, больница и ведомство здравоохранения должны знать, что делать.

«Нам нужна четкая ответственность - например, за распределение большого количества раненых по больницам Германии», - добавил Лаутербах.

Еще один пункт, по его словам, связан с необходимостью уточнения порядка развертывания и распределения медперсонала при кризисе. Все это, подчеркнул министр, нужно отработать на практике.

Важно не просто «лучше подготовиться к будущим пандемиям», но и «к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам», выразил уверенность глава Минздрава ФРГ.

К лету он намерен представить законопроект на эту тему.