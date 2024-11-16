16 ноября 2024, 12:06

Систему «все включено» в Турции назвали вредной для здоровья

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Популярная в турецких отелях система «все включено» плохо влияет на путешественников. Из-за нее туристы редко выходят из отеля и много едят, заявил РИА «Новости» президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

По его словам, такой отдых только вредит здоровью.

«Не выходить из отеля и постоянно кушать. Это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны», - объяснил эксперт.

Устаоглу предложил вместо популярного формата организовывать работу двух-трех небольших ресторанов, где посетители могли бы выбрать блюда по «своему вкусу и карману». Он также сравнил отели системы «все включено» с промышленными объектами, где сотрудники круглосуточно бегают с подносами.

Ранее отельер усомнился в том, что после отмены формата в Турцию перестанут ездить российские туристы. Владельцы гостиниц устали от системы «все включено», и ситуация вокруг нее вызывает беспокойство, подчеркнул Устаоглу.

Турция Туризм
16 ноября 2024, 11:25
Сбежавший из столицы президент Абхазии пообещал встретиться с жителями родного села
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Президент Абхазии Аслан Бжания сейчас находится в родном селе Тамыш. Он планирует провести встречу с местными жителями, сообщил ТАСС.

Пресс-служба администрации президента опровергла данные о том, что абхазский лидер сбежал в Россию. По ее информации, Бжания находится в Тамыше с вечера 15 ноября.

Он покинул Сухум после ультиматума оппозиции. Протестующие потребовали его отставки в течение часа. В случае отказа сторонники оппозиции пригрозили пойти к зданию МВД, в котором находился Бжания.

Через некоторое время появились сообщения о бегстве президента в другую страну.

Митинги в центре Сухума прошли днем 15 ноября. Протестующие выступали против политики действующего президента и инвестиционного соглашения с Россией. Во время беспорядков пострадали 13 человек , трое из них попали в больницу. В Минздраве Абхазии подтвердили, что медицинская помощь потребовалась участникам штурма парламента.

Абхазия Протесты в Абхазии
16 ноября 2024, 09:34
Оппозиция Абхазии объявила о бегстве президента
РИА «Новости»
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Президент Абхазии Аслан Бжания покинул страну. Об этом сообщил один из лидеров оппозиции Леван Микаа.

«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», - процитировал его Telegram-канал «D News Абхазия».

В итоге, как сообщил Микаа, переговоры между властями и оппозицией прекращены. Если президент не выйдет на связь, то парламент рассмотрит вопрос о его отставке.

Днем 15 ноября у здания парламента Абхазии прошли митинги. Участники протестов требовали отклонить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией и отставки президента Бжании. Оппозиционеры подчеркивали, что акции направлены не против России, а против политики действующего президента.

Ране абхазское издание «Республика» сообщило, что Бжания согласился уйти в отставку после требований со стороны протестующих. Оппозиционеры предложили властям два варианта разрешения кризиса.

Абхазия Оппозиция Протесты в Абхазии Аслан Бжания
15 ноября 2024, 17:41
Израиль поразил сверхсекретный ядерный центр в Иране
Global Look Press
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Израильские военные уничтожили в иранском городе Парчин сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия. Об этом сообщил сайт Axios.

Эту информацию изданию подтвердили три американских официальных лица, а также один израильский чиновник. По данным собеседников Axios, ЦАХАЛ поразил секретный центр в конце октября.

Информацию о поражении связанных с ядерной сферой объектов ранее публиковало агентство Reuters. Израильская армия ударила по расположенным рядом с Тегераном военному комплексу Парчин и заводу по производству баллистических ракет Ходжир. В результате атаки военные поразили три здания, где производилось твердое топливо, а также склад.

В конце октября радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана. После масштабной атаки израильских военных в исламской республике остались лишь батареи систем ближнего действия отечественного производства.

Израиль Иран Конфликт Ирана и Израиля
15 ноября 2024, 14:06
Двое протестующих прошли в здание парламента Абхазии для переговоров
РИА «Новости»
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Два участника протестных акций зашли в здание абхазского парламента, что провести переговоры с депутатами. Об этом сообщил ТАСС.

Абхазия Протесты в Абхазии

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