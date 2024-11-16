Систему «все включено» в Турции назвали вредной для здоровья

По его словам, такой отдых только вредит здоровью.

«Не выходить из отеля и постоянно кушать. Это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны», - объяснил эксперт.

Устаоглу предложил вместо популярного формата организовывать работу двух-трех небольших ресторанов, где посетители могли бы выбрать блюда по «своему вкусу и карману». Он также сравнил отели системы «все включено» с промышленными объектами, где сотрудники круглосуточно бегают с подносами.

Ранее отельер усомнился в том, что после отмены формата в Турцию перестанут ездить российские туристы. Владельцы гостиниц устали от системы «все включено», и ситуация вокруг нее вызывает беспокойство, подчеркнул Устаоглу.