Систему ПВО из FPV-дронов успешно испытали в России

По его словам, мероприятия состоялись на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не отрывая объект от рутинной повседневной работы.

«Наша система охраны FPV-ПВО - это специальная подготовка пилотов охраны и и необходимое наземное оборудование, а не только дроны с „пушкой“. Мы провели все необходимые испытания, но чтобы объект функционировал в штатном режиме. Убедились в радиотехнической совместимости систем аэродрома и FPV-системы», - сказал гендиректор ЦКБР.

Кузякин добавил, что сотрудников аэродрома обучили управлять системой FPV, которая помогает физическому уничтожению «нарушителей» как в воздухе, так и на земле.

Днем ранее ВС России сбили 50 украинских беспилотников над тремя регионами России в течение ночи.