«Это был воздушный шар или большой дрон-шпион? Он быстро покинул этот район. В следующий раз ПВО воздействует на него и собьют, чтобы мы могли определить, чей он», - предупредил он.

Истребители МиГ-29, по словам Александра Вучича, примчались к месту обнаружения предполагаемого аэростата примерно за 10 минут, но он успел улететь. Военные не стали задействовать средства ПВО, а лишь подняли в воздух самолеты. Президент предупредил, что в следующий раз поступят по-другому и ударят по воздушной цели зенитными бронетанковыми средствами поражения.

Неопознанный летательный аппарат засекли 30 марта на высоте 5,5 тысячи метров в 100 километрах от Белграда. Он кружил недалеко от крупнейшего оборонного предприятия.