Система ПВО Египта сбила два БПЛА над Синайским полуостровом

«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», - заявил Гариб Абдель Хафез.

Военный сообщил, что один из дронов упал в городе Таба, второй - не на территории Египта.

Ранее египетские спецслужбы сообщили, что на территории страны упал израильский снаряд. Это произошло в городе Нувейба на берегу Красного моря, в 60 километрах от границы с Израилем. Боеприпас упал в пустынной местности и взорвался. О пострадавших не сообщалось.