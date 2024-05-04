«Система прекратила существование». США потеряли статус гегемона

«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование», - подчеркнул политик.

По его словам, мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет свои позиции. При этом Китай превращается в супердержаву. Это не очень приятная картина, заявил Боррель. На этом фоне необходимо определить роль Евросоюза и Великобритании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что ради спасения собственной экономики США не гнушаются идти на крайне низкие меры - разжигать военные конфликты по всему миру. Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету.