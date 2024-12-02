Сирийские повстанцы предложили Асаду переговоры

Вооруженные бандиты расстреляли придорожное кафе и магазины на границе штатов Гуанахуато и Керетаро в Мексике. Погибли восемь человек, сообщили местному телеканалу N+ в Генеральной прокуратуре.

Все погибшие - мужчины. Шестерых из них уже идентифицировали. Один из них был фельдшером, еще двое убитых работали в пожарной охране. Кроме того, еще двое человек, мужчина и женщина, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Очевидцы сообщили телеканалу, что к придорожным заведениям подъехал «роскошный белый автомобиль». Из него вышли несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по всем, кто попался им на глаза.

Президент Мексики пообещала, что виновные будут найдены. Также глава государства заявила о продолжении реализации «новой стратегии безопасности» для всей страны.

Ранее жертвами наркокартеля в Мексике стали 17 человек. Боевики напали на тюрьму в городе Сьюдад-Хуарес.

Вооруженные бандиты расстреляли придорожное кафе и магазины на границе штатов Гуанахуато и Керетаро в Мексике. Погибли восемь человек, сообщили местному телеканалу N в Генеральной прокуратуре.