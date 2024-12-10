Сирийские повстанцы повесили брата Башара Асада на площади — СМИ

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Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы публично казнили его двоюродного брата Асада Сулеймана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Alkhali24 , официально информацию не подтверждали.

По данным издания, Сулеймана Асада повесили на подъемном кране. Его тело бросили в ближайшую тюрьму в Латакии.

Авторы публикации указывают, что «сирийцы отомстили» Сулейману Асаду за его действия - брат бывшего президента страны возглавлял силы национальной обороны. Взявшие власть радикалы считают, что под руководством Сулеймана Асада правительственные силы неправомерно заключали в тюрьмы противников режима.

Представители повстанцев также заявили, что Башар Асад построил по всей Сирии целую сеть таких тюрем. Одной из них они назвали Сайеднаю, передавал CNN.

Режим Башара Асада в Сирии пал 8 декабря. Он покинул пост президента. Сирийские вооруженные группировки заняли все крупные города страны. Сегодня, 10 декабря, новые власти Сирии приказали вооруженным формированиям покинуть города.