07 декабря 2024, 16:23

Сирийская Пальмира перешла под контроль боевиков

РИА «Новости»
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Город Пальмира в Сирии оказался под контролем боевиков. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Пальмира - все. Вопрос по базе Т4 западнее Пальмиры, [где] располагался российский контингент», - написал корреспондент.

Ранее стало известно, что антиправительственные силы захватили город Дейр-эз-Зор, а также города Телль-Биса и Эр-Растан , расположенные севернее Хомса.

Авиация России и Сирии нанесла удар по занятым террористами позициям и путям снабжения в провинциях Хама и Хомс. В результате атаки ликвидированы десятки террористов и несколько единиц боевой техники.

Сирийское министерство обороны сообщило, что правительственные войска после передислокации начали восстанавликать контроль над захваченными территориями.

Авиация Сирия Боевики
07 декабря 2024, 16:08
Голосование по импичменту президенту Южной Кореи провалилось
Global Look Press
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Национальное собрание (парламент) Республики Корея не смогло набрать необходимые 200 голосов для импичмента президенту Юн Сок Елю. Трансляцию вел телекагал YTN.

За импичмент проголосовало 195 парламентариев, в голосовании не участвовали большинство депутатов правящей партии «Гражданская сила». Депутаты покинули зал после отрицательных результатов голосования по расследованию дела супруги главы государства Ким Гон Хи.

Оппозиция заявила, что инициирует повторное голосование на внеочередной сессии, которую планируют открыть после 10 декабря.

Военное положение президент ввел в Южной Корее 3 декабря, в тот же день парламент отменил это постановление. Чтобы проголосовать за отмену положения, депутатам пришлось прорвать кордин перед зднанием парламента.

Военные Депутаты Южная Корея Оппозиция Военное положение в Южной Корее
07 декабря 2024, 16:06
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии
Global Look Press
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Министры иностранных дел России, Ирана и Турции призвали к немедленному прекращению огня в Сирии. Об этом по итогам встречи в астанинском формате в Дохе заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы призвали немедленно прекратить боевые действия, решительно подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии», - сказал он.

Глава МИД отметил, что недопустимо использовать в геополитических целях террористов запрещенной группировки «Тахрир аш-Шам»*. Лавров добавил, что Россия помогает сирийской армии.

«Совместно с Ираном и Турцией будем предпринимать шаги для того, чтобы призыв к деэскалации в Сирии был услышан», - заключил Лавров.

Ранее в субботу Минобороны Сирии сообщило, что российская авиация помогла ракетным войскам и артиллерии Сирии ударить по путям снабжения и позициям террористов в провинциях Хомс и Хама.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Сергей Лавров Наступление боевиков на севере Сирии
07 декабря 2024, 15:49
Победителя первого тура выборов президента Румынии заподозрили в покупке голосов
Global Look Press
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Прокуратура Румынии совместно с полицией проводит обыски в городе Брашов по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом надзорное ведомство сообщило в заявлении для прессы.

Обыски связаны с фактами подкупа избирателей, отмывания денег и компьютерного мошенничества.

«Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путем совершения преступления», - сообщила прокуратура.

Конституционный суд принял решение аннулировать результаты первого тура выборов. Победивший на этом этапе кандидат Джорджеску назвал это государственным переворотом.

Суд Преступления Мошенничество Деньги Полиция Румыния Выборы
07 декабря 2024, 15:44
Решение о размещении «Орешника» в Белоруссии назвали ответом Западу
Пресс-служба Минобороны
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Минобороны Белоруссии приняло решение о размещении российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» на территории республики в ответ на шаги Германии и США по размещению ракет средней дальности в Европе. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Решение о размещении „Орешника“ на территории Белоруссии принято в ответ на шаги Германии и США по размещению ракет средней дальности в Европе», - сказал он.

Президент Белоруссии Лукашенко Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в пятницу попросил российского коллегу Владимира Путина разместить на территории республики ракетный комплекс «Орешник». В ответ Путин заявил, что считает возможным передачу этой ударной системы во второй половине 2025 года.

Белоруссия Россия Баллистическая ракета «Орешник»

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