Сирийская Пальмира перешла под контроль боевиков

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«Пальмира - все. Вопрос по базе Т4 западнее Пальмиры, [где] располагался российский контингент», - написал корреспондент.

Ранее стало известно, что антиправительственные силы захватили город Дейр-эз-Зор, а также города Телль-Биса и Эр-Растан , расположенные севернее Хомса.

Авиация России и Сирии нанесла удар по занятым террористами позициям и путям снабжения в провинциях Хама и Хомс. В результате атаки ликвидированы десятки террористов и несколько единиц боевой техники.

Сирийское министерство обороны сообщило, что правительственные войска после передислокации начали восстанавликать контроль над захваченными территориями.