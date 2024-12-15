Сирийская оппозиция обвинила Израиль в неправомерном нападении
Лидер сирийской оппозиции и руководитель группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что Израиль неправомерно напал на страну. Об этом он сообщил в эфире телеканала Syria TV.
По словам аль-Джулани, для своих нарушений израильская сторона использует ложные предлоги.
«Аргументы Израиля слишком слабые и больше не оправдывают их недавние нарушения», - заявил он.
Лидер группировки отметил, что Израиль уже давно перешел все границы дозволенного в отношении Сирии. По мнению аль-Джулани, это грозит дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.
Днем ранее Израиль целенаправленно ударил по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где дислоцированы российские военные базы. Ракеты поразили склады с боеприпасами и командные пункты.
Также ВВС Израиля запустили ракеты по научно-исследовательскому центру в районе Аль-Сафира.
*Запрещенная в России террористическая организация