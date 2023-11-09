Сирийцы вступили в бой с американскими военными на берегу Ефрата

«Происходят столкновения между американскими войсками и СДС (силами демократической Сирии - прим. ред.), к востоку от Евфрата, а также между сирийской армией и ее союзниками на оси сопротивления из их контрольных точек к западу от Евфрата», - уточнили журналисты.

По данным телеканала, обе стороны используют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия. Кроме того, сирийские бойцы обстреляли полевую базу США Аль-Омар шестью ракетами.

Также источник телеканала сообщил, что еще одна американская полевая база Аль-Омар, расположенная к востоку от Дейр-эз-Зор, была обстреляна шестью ракетами.

В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил принять меры в ответ на удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.