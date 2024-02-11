Сирия заявила, что готова к войне против Израиля

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля - прим. ред.) и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где», - заявил Микдад.

Глава МИД Сирии добавил, что оккупация части территории страны со стороны этих трех государств является незаконной, подчеркнув, что Сирия «готова к освобождению своих земель».

Ранее на американской базе в Сирии прогремели взрывы. База ВВС США находится на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, по ней выпустили четыре ракеты.