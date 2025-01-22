Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус

Полицейский в Таиланде выстрелил в 56-летнюю россиянку, которая якобы угрожала ему ножом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, происшествие случилось на острове Пхукет. Женщина привлекла внимание прохожих тем, что кричала нечленораздельные фразы. Потом она попыталась проникнуть в чужую виллу. В итоге местные жители вызвали полицию.

Правоохранители сначала хотели договориться с россиянкой, но та схватила нож и стала кидаться на стражей порядка. В итоге территорию оцепили, а на место вызвали переводчика для переговоров. Когда женщину попытались успокоить, она приставила нож к своему животу. Один из полицейских выстрелил ей в руку резиновой пулей. После этого даму задержали.

При проверке оказалось, что россиянка была в нетрезвом состоянии или под веществами. Ее госпитализировали. В дальнейшем на допросе она призналась, что приехала на фестиваль электронной музыки. В Москву должна улететь 27 января.

Ранее пьяная россиянка в Малайзии перекрыла проезд автомобилям. Полицейские выяснили, что она приехала в страну четыре года назад, но не смогла улететь из-за пандемии. Все это время жила на улице. За содеянное ей грозит срок до пяти лет или шесть ударов плетью.