Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус
Новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией об управление портом Тартус в Средиземном море. Об этом Al-Watan сообщил директор таможни гавани Рияд Джуди.
Доходы от управления портом пойдут «на пользу» САР, рабочие вернутся под местное управление. Власти Сирии займутся восстановлением устаревшего оборудования, которое компания использовала якобы без предусмотренного в соглашении обновления.
В 2019 году руководство Сирии заключило инвестиционное соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» сроком на 49 лет. Целью контракта было расширение порта Тартус. Предполагалось, что за четыре года Россия вложится на сумму 500 миллионов долларов.
Ранее в Дамаске приостановил работу Русский дом. Его законсервировали из-за непростой политической ситуации в Сирии, рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.