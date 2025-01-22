22 января 2025, 07:48

Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус

Global Look Press
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Новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией об управление портом Тартус в Средиземном море. Об этом Al-Watan сообщил директор таможни гавани Рияд Джуди.

Доходы от управления портом пойдут «на пользу» САР, рабочие вернутся под местное управление. Власти Сирии займутся восстановлением устаревшего оборудования, которое компания использовала якобы без предусмотренного в соглашении обновления.

В 2019 году руководство Сирии заключило инвестиционное соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» сроком на 49 лет. Целью контракта было расширение порта Тартус. Предполагалось, что за четыре года Россия вложится на сумму 500 миллионов долларов.

Ранее в Дамаске приостановил работу Русский дом. Его законсервировали из-за непростой политической ситуации в Сирии, рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Сирия Россия
22 января 2025, 08:10
Полицейский выстрелил в буйную россиянку в Таиланде
Global Look Press
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Полицейский в Таиланде выстрелил в 56-летнюю россиянку, которая якобы угрожала ему ножом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, происшествие случилось на острове Пхукет. Женщина привлекла внимание прохожих тем, что кричала нечленораздельные фразы. Потом она попыталась проникнуть в чужую виллу. В итоге местные жители вызвали полицию.

Правоохранители сначала хотели договориться с россиянкой, но та схватила нож и стала кидаться на стражей порядка. В итоге территорию оцепили, а на место вызвали переводчика для переговоров. Когда женщину попытались успокоить, она приставила нож к своему животу. Один из полицейских выстрелил ей в руку резиновой пулей. После этого даму задержали.

При проверке оказалось, что россиянка была в нетрезвом состоянии или под веществами. Ее госпитализировали. В дальнейшем на допросе она призналась, что приехала на фестиваль электронной музыки. В Москву должна улететь 27 января.

Ранее пьяная россиянка в Малайзии перекрыла проезд автомобилям. Полицейские выяснили, что она приехала в страну четыре года назад, но не смогла улететь из-за пандемии. Все это время жила на улице. За содеянное ей грозит срок до пяти лет или шесть ударов плетью.

Стрельба Женщины Таиланд Полиция
22 января 2025, 07:20
Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road Ульбрихта
Global Look Press
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Американский лидер Дональд Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта, приговоренного к пожизненному сроку. Об этом президент сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить, что в ее честь и в честь либертарианского движения, которое поддерживало меня, я с удовольствием подписал полное и безусловное помилование ее сына Росса», - написал республиканец.

Он сравнил преследование осужденного с собственными уголовными делами. Трамп назвал работавших над делом Ульбрихта «сумасшедшими», «отбросами».

В 2013 году Росса Ульбрихта арестовали - ему предъявили обвинение в отмывании денег и наркоторговле. Мужчине было 29 лет. В 2015-м его приговорили к пожизненному сроку. Обвинительный вердикт вынесли присяжные, которые сочли доказанным участие фигуранта в организации преступной схемы по торговле наркотиками.

Silk Road начала работать в 2011 году. За время своего существования площадка превратилась в международный рынок наркотиков, на котором совершили 1,5 миллиона транзакций, включая продажу кокаина и героина. По данным прокуроров, минимум шесть человек, которые приобрели наркотики на Silk Road, скончались от передозировки.

Трамп в первые часы президентства помиловал участников штурма Капитолия. Также республиканец официально разрешил в США только два пола , отложил блокировку TikTok и инициировал выход страны из ВОЗ.

Наркотики Торговля Дональд Трамп
22 января 2025, 03:22
OpenAI, SoftBank и Oracle создадут компанию, которая инвестирует в ИИ 500 млрд долларов
Freepik
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Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта. Это объявление он сделал, выступая в Белом доме во вторник, сообщило издание Bloomberg.

Трамп рассказал, что Stargate станет совместным проектом компаний OpenAI, SoftBank и Oracle и пообещал помогать проекту чрезвычайными распоряжениями.

«Вместе эти технологические гиганты, занимающие лидирующие позиции в мире, объявляют о создании StarGate. <…> Эта новая американская компания инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США», - заявил американский лидер.

Председатель компании Oracle Ларри Эллисон рассказал, что для реализации проекта в Техасе уже строят дата-центры, а также уже есть планы на постройку их в других штатах.

Глава OpenAI Сэм Альтман в своей части выступления заявил, что проект поможет сделать много «невероятных вещей» в разных областях, включая медицину.

«Я уверен, с развитием этой технологии мы увидим, как болезни будут лечиться на беспрецедентном уровне», - отметил Альтман.

Глава японского SoftBank Масаеси Сон сообщил о том, что банк «немедленно вложит» 100 миллиардов долларов в развитие ИИ.

Ранее в ходе своего выступления на инаугурации Трамп заявил, что планирует реализовать космическую программу, в ходе которой человек отправится на Марс. По его словам, Соединенные Штаты вновь станут страной роста , которая будет увеличивать свое богатство, расширяя территории и строя города.

США Банки Доллары США Белый дом в США Болезни Искусственный интеллект Дональд Трамп Медицина Технологии
22 января 2025, 03:13
Трамп высоко оценил умственные способности Путина
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп объяснил якобы неуважение российского лидера Владимира Путина к бывшему лидеру Штатов Джо Байдену. По его словам, российский глава умен и понимал, кто такой Байден. Об этом Трамп заявил в ходе своего выступления в Белом доме, его слова привело РИА «Новости».

«Он не уважал Байдена. Он умный, он понимает», - сказал Трамп, говоря о российском президенте.

Владимир Путин ранее отмечал, что дипломатические отношения между Россией и Америкой были прерваны по инициативе администрации Байдена. Также он сообщил, что разделяет желание Трампа о недопущении третьей мировой.

Президент США заявил накануне журналистам в Белом доме, что в качестве меры воздействия на Россию предпочитает тарифы вместо санкций. По его словам, тарифы лучше, потому что они сохраняют силу доллара.

США Доллары США Белый дом в США Отношения Санкции Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден

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