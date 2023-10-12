Сирия пожаловалась в ООН на удары Израиля по аэропортам

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Дипломаты подчеркнули, что рассматривают необоснованную агрессию Израиля как попытку проведения политики расширить сферу кризиса на весь Ближний Восток, чтобы скрыть свои преступления против палестинцев в секторе Газа.

В ведомстве отметили, что обратились с заявлением к генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности организации по поводу атаки на аэропорты. Выпущенные израильскими самолетами ракеты повредили взлетно-посадочные полосы и поставили под угрозу жизни и безопасность пассажиров.

Такое поведение нарушило международное право и Устав ООН. Израиль в очередной раз доказал, что презирает все мировые нормы. МИД Сирии призвал остановить оккупацию палестинской территории и привлечь к ответственности всех виновных.

Дипломаты добавили, что США, Великобритании и Франции как постоянным членам Совета Безопасности ООН необходимо отказаться от своей предвзятости по отношению к Израилю и добиться выполнения резолюций о создании государства Палестины, а также вывода военных с оккупированных территорий, включая Голанские высоты.

Ранее Минобороны Сирии заявило, что международные аэропорты Дамаска и Сирии прекратили работу после удара израильской авиации.