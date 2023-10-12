Сирия пожаловалась в ООН на удары Израиля по аэропортам
Удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо стали попыткой Израиля добиться дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. На это указали в официальном заявлении Министерства иностранных дел Сирии, опубликованном агентством SANA.
Дипломаты подчеркнули, что рассматривают необоснованную агрессию Израиля как попытку проведения политики расширить сферу кризиса на весь Ближний Восток, чтобы скрыть свои преступления против палестинцев в секторе Газа.
В ведомстве отметили, что обратились с заявлением к генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности организации по поводу атаки на аэропорты. Выпущенные израильскими самолетами ракеты повредили взлетно-посадочные полосы и поставили под угрозу жизни и безопасность пассажиров.
Такое поведение нарушило международное право и Устав ООН. Израиль в очередной раз доказал, что презирает все мировые нормы. МИД Сирии призвал остановить оккупацию палестинской территории и привлечь к ответственности всех виновных.
Дипломаты добавили, что США, Великобритании и Франции как постоянным членам Совета Безопасности ООН необходимо отказаться от своей предвзятости по отношению к Израилю и добиться выполнения резолюций о создании государства Палестины, а также вывода военных с оккупированных территорий, включая Голанские высоты.
Ранее Минобороны Сирии заявило, что международные аэропорты Дамаска и Сирии прекратили работу после удара израильской авиации.