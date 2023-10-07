Сирия поддержала действия ХАМАС против Израилем

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«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», - высказались в МИД.

Многолетний конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября после ракетных ударов по Израилю со стороны сектора Газа. Члены ХАМАС выпустили по стране более 2,5 тысячи ракет, погибли десятки людей, сотни получили ранения.

Израиль заявил о приведении армии в полную боевую готовность и объявил массовый набор резервистов, затем начал наносить ответные удары. Власти многих стран поддержали право израильтян защититься и осудили действия палестинской группировки.

При этом ХАМАС обвинил Израиль в подготовке к нападению. Высокопоставленный представитель организации Салех аль-Арури заявил, что после осенних еврейских праздников Израиль якобы планировал «агрессию против сектора Газа».

По последним данным, израильские военные приступили к зачистке территорий в 22 населенных пунктах, в которые вторглись члены ХАМАС. Известно, что те взяли в заложники израильских жителей.