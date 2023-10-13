Сирия не влезет в конфликт с Израилем за удар по аэропортам. ХАМАС для нее такой же враг

13 октября 2023, 01:31
Википедия
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Истребители Израиля нанесли удары по гражданским аэродромам Сирии в Дамаске и Алеппо. Выпущенные снаряды повредили взлетно-посадочные полосы. Работа воздушных гаваней полностью прекратилась. По этой причине вылетевший из Ирана самолет развернулся в воздухе и приземлился в Тегеране. Власти Сирии выступили с резкой критикой Израиля и призвали ООН обратить внимание на нарушение международных норм. Пока это единственная реакция пострадавшей страны. Вступать в конфликт с Израилем Сирия не станет. Во всяком, случае пока.

Сирийский ответ Вступать в конфликт с Израилем на стороне ХАМАС Сирия не станет, так как группировка для нее такой же враг, заявил Орлов. Он напомнил, что именно палестинские боевики принимали участие в боях на стороне «Исламского государства»*, а также получали всяческую поддержку западной коалицией во главе с США.

«ХАМАС выступал для всех полезными идиотами. В том числе для израильтян. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще недавно заявлял, что в интересах страны поддерживать ХАМАС, потому что он занимается дестабилизацией и не дает организации „Фатх“ („Движение за национальное освобождение Палестины - прим. ред.) легализовать палестинское государство в глазах мирового сообщества“, - подчеркнул Орлов.

Он добавил, что напрямую Сирия не станет вступать в войну на стороне ХАМАС. Но если конфликт станет глобальным, то страна тут же попытается вернуть Голанские высоты, которые находятся под оккупацией Израиля.

Также ради собственных интересов в конфликт могут вступить Иран и Ливан, где главную роль играет «Хезболла». Но ни одна из этих стран не является партнером ХАМАС. Палестинскую организацию поддерживают «Братья мусульмане», Катар и часть Турции.

*«Исламское государство» - запрещенное в России террористическое объединение.

Обычное поведение Удары Израиля по Сирии не связаны с существующими претензиями и плохими отношениями между государствами. Страна просто позволяет себе нападать на соседей и не считает, такое поведение зазорным. Об этом «360» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«В фильме „ДМБ“ была знаменитая фраза: „Вот вам воротничок, пришивайте его к воротничку. А призывник не умеет. Прапорщик ему отвечает, что дело не в воротничке и не умении, а в самом процессе пришивания воротничка к воротничку. Здесь ситуация абсолютно такая же. Израиль позволяет себе откровенно бомбить своих соседей по мере своего желания или когда он считает, что это необходимо“, - заявил он.

Эксперт не исключил, что Израиль мог просто продемонстрировать свою силу или, по какой-то причине, хотел, чтобы иранский самолет развернулся в воздухе. Это типичное поведение страны.

„Я думаю, что если бы Израиль никто не ограничивал, то страна бы вполне могла развязать какую-нибудь очередную войну, чтобы оттяпать себе 10-20 километров территории соседнего государства», - подчеркнул Орлов.

Иранский перевозчик уже много лет находится под санкциями США из-за связи с корпусом стражей Исламской Революции и причастности к поставкам в Сирию оружия и перевозке боевиков.

По словам Шарфа, все сирийские самолеты начал принимать аэропорт Латакии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля взяла на себя ответственность за удары по аэродромам Сирии. Как сообщило издание Yediotnews в своем Telegram-канале , военные объяснили, что это стало ответом на запуск ракет с территорию Сирии два дня назад.

Прерванный полет Минобороны Сирии заявило, что израильская авиация атаковала аэропорт Дамаска и Алеппо в 13:50. В результате повреждения получили взлетно-посадочные полосы. Обе воздушные гавани прекратили прием и отправку самолетов. Во внешнеполитическом ведомстве Сирии добавили, что агрессия Израиля против аэропортов стала попыткой обострить ситуацию в регионе, чтобы скрыть свои военные преступления и массовые убийства палестинцев в Газе.

«Израиль продолжает свою агрессивную и оккупационную политику в нарушении международных норм», - сказано в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что направили обращение на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности организации с требованием положить конец преступлениям Израиля и применить резолюции о создании государства Палестина и освобождении оккупированных территорий.

Журналист израильского издания Haaretz Афи Шарф на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) уточнил, что в результате закрытия аэропорта Дамаска в небе развернулся самолет иранской авиакомпании Mahan Air. Из-за невозможности посадки он вернулся в Тегеран.

Сирия Конфликт Израиля и Палестины
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
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Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины
Россия и Турция продолжили контакты об урегулировании конфликта Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:46
РИА «Новости»
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Россия и Турция поддерживают контакты по дипломатическим каналам по вопросу урегулирования эскалации конфликта Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что позиция России хороша известна. Ее ранее излагал и президент РФ, и МИД страны, указал замглавы министерства.

Суть позиции в том, что преодоление кризиса, по словам Грушко, не представляется возможным без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что турецкая сторона намерена предложить участникам Организации исламского сотрудничества обсудить идею участия в разрешении конфликта Израиля и Палестины.

Турция Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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