Сирия не влезет в конфликт с Израилем за удар по аэропортам. ХАМАС для нее такой же враг

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Сирийский ответ Вступать в конфликт с Израилем на стороне ХАМАС Сирия не станет, так как группировка для нее такой же враг, заявил Орлов. Он напомнил, что именно палестинские боевики принимали участие в боях на стороне «Исламского государства»*, а также получали всяческую поддержку западной коалицией во главе с США.

«ХАМАС выступал для всех полезными идиотами. В том числе для израильтян. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще недавно заявлял, что в интересах страны поддерживать ХАМАС, потому что он занимается дестабилизацией и не дает организации „Фатх“ („Движение за национальное освобождение Палестины - прим. ред.) легализовать палестинское государство в глазах мирового сообщества“, - подчеркнул Орлов.

Он добавил, что напрямую Сирия не станет вступать в войну на стороне ХАМАС. Но если конфликт станет глобальным, то страна тут же попытается вернуть Голанские высоты, которые находятся под оккупацией Израиля.

Также ради собственных интересов в конфликт могут вступить Иран и Ливан, где главную роль играет «Хезболла». Но ни одна из этих стран не является партнером ХАМАС. Палестинскую организацию поддерживают «Братья мусульмане», Катар и часть Турции.

*«Исламское государство» - запрещенное в России террористическое объединение.

Обычное поведение Удары Израиля по Сирии не связаны с существующими претензиями и плохими отношениями между государствами. Страна просто позволяет себе нападать на соседей и не считает, такое поведение зазорным. Об этом «360» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«В фильме „ДМБ“ была знаменитая фраза: „Вот вам воротничок, пришивайте его к воротничку. А призывник не умеет. Прапорщик ему отвечает, что дело не в воротничке и не умении, а в самом процессе пришивания воротничка к воротничку. Здесь ситуация абсолютно такая же. Израиль позволяет себе откровенно бомбить своих соседей по мере своего желания или когда он считает, что это необходимо“, - заявил он.

Эксперт не исключил, что Израиль мог просто продемонстрировать свою силу или, по какой-то причине, хотел, чтобы иранский самолет развернулся в воздухе. Это типичное поведение страны.

„Я думаю, что если бы Израиль никто не ограничивал, то страна бы вполне могла развязать какую-нибудь очередную войну, чтобы оттяпать себе 10-20 километров территории соседнего государства», - подчеркнул Орлов.

Иранский перевозчик уже много лет находится под санкциями США из-за связи с корпусом стражей Исламской Революции и причастности к поставкам в Сирию оружия и перевозке боевиков.

По словам Шарфа, все сирийские самолеты начал принимать аэропорт Латакии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля взяла на себя ответственность за удары по аэродромам Сирии. Как сообщило издание Yediotnews в своем Telegram-канале , военные объяснили, что это стало ответом на запуск ракет с территорию Сирии два дня назад.

Прерванный полет Минобороны Сирии заявило, что израильская авиация атаковала аэропорт Дамаска и Алеппо в 13:50. В результате повреждения получили взлетно-посадочные полосы. Обе воздушные гавани прекратили прием и отправку самолетов. Во внешнеполитическом ведомстве Сирии добавили, что агрессия Израиля против аэропортов стала попыткой обострить ситуацию в регионе, чтобы скрыть свои военные преступления и массовые убийства палестинцев в Газе.

«Израиль продолжает свою агрессивную и оккупационную политику в нарушении международных норм», - сказано в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что направили обращение на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности организации с требованием положить конец преступлениям Израиля и применить резолюции о создании государства Палестина и освобождении оккупированных территорий.

Журналист израильского издания Haaretz Афи Шарф на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) уточнил, что в результате закрытия аэропорта Дамаска в небе развернулся самолет иранской авиакомпании Mahan Air. Из-за невозможности посадки он вернулся в Тегеран.