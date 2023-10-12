Сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля

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Израиль обстреливают со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ отвечает широкомасштабными ударами, в том числе и по жилой инфраструктуре. Кроме того, анклав находится в полной блокаде. Туда прекратили поставки воды, электричества, топлива и продовольствия.

В минувший вторник, 10 октября, израильские военные зафиксировали обстрел со стороны территории Сирии. Часть снарядов попала на израильскую сторону, остальные рухнули в незаселенной местности.

В тот же день ракетный обстрел по северной границе Израиля вел Ливан.

Боевики «Хезболлы» запустили 15 ракет. Четыре из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол».

Накануне из сектора Газа обстреляли аэропорт Бен-Гурион. Также под огнем были Ашкелон и Ашдод.