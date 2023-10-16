Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе города Модиин в Израиле

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«Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Модиина», - заявили в пресс-службе.

До этого в центральной части страны наблюдалось относительное затишье. Сирены тревоги звучали в районах, пограничных с сектором Газа и Ливаном.

Минобороны Израиля сообщало о решении эвакуировать жителей 28 общин на севере государства рядом с ливанской границей. Люди на время переедут в оплаченные властями гостевые дома.

ЦАХАЛ 15 октября обстрелял прилегающие к границе южные районы Ливана. Таким образом израильская армия ответила на атаки военных «Хезболлы». ЦАХАЛ нанес удары по населенным пунктам Аит-эш-Шааб, Рамия, Эд-Духейра и другим. Мэр одного из поселков заявил, что из-за обстрелов пострадали мирные жители.

Ранее «Хезболла» атаковала подразделение ЦАХАЛ , уничтожила бронетранспортер и два израильских танка. Представители движения заявили, что неподалеку от населенного пункта Ханите в результате удара погибли израильские военные.