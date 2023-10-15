Сирены сработали у Голанских высот на границе Израиля

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«В сторону подозрительной цели запустили перехватчик, который активировал сирены. Подробная информация о происшествии появится позднее», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля Город Сде-Элиэзер расположен западнее от Голанских высот и границы с Сирией.

В ночь на воскресенье израильские военные атаковали международный аэропорт Алеппо в Серии. В результате ударов пострадала взлетно-посадочная полоса, информация о пострадавших не поступала.

Независимый журналист Сеймур Херш ранее сообщал, что военные Израиля запланировали нанести удар по сектору Газа авиабомбами JDAM в воскресенье или понедельник, 16 октября. Херш отметил, что такая атака полностью уничтожит город.