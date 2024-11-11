11 ноября 2024, 07:43

Синоптик сравнил процесс потепления климата в России с другими странами

РИА «Новости»
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Темпы потепления в России в 2,5 раза опережают общемировые. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, процесс глобального потепления имеет свои пространственные и временные особенности.

«И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», - подчеркнул синоптик.

Самые большие темпы потепления фиксируются в умеренных широтах. В них, в отличие от тропических регионов, средняя годовая температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире, обратил внимание Вильфанд.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что глобальное потепление может иметь серьезные последствия для России. За последнее десятилетие температура в стране повысилась на +0,5 градуса, отметил он. Глава государства также напомнил, что в Арктике темпы потепления еще выше - столбик термометра там в среднем поднялся на +0,7 градусов.

Россия Погода Климат
11 ноября 2024, 07:23
Трамп и Шольц договорились «вернуть мир» в Европу
Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили отношения двух стран и геополитические вопросы. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, его слова процитировала газета Tagesschau.

Канцлер ФРГ во время беседы с Трампом поздравил его с переизбранием и выразил готовность страны продолжать партнерство с Белым домом. Лидеры также обсудили актуальные «геологические вызовы» и состояние отношений США и Германии.

«Они также согласились работать вместе над восстановлением мира в Европе», - подчеркнул Хебештрайт.

Избранный американский президент 7 ноября созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Темой их беседы стала ситуация на Украине. Трамп сообщил о намерении поддерживать контакты с Россией и рассказал о значительном военном присутствии США в Европе. Также он рекомендовал Путину не обострять ситуацию на Украине.

Германия США Европа Дональд Трамп Олаф Шольц
11 ноября 2024, 03:57
В США предсказали «волны мести» после победы Трампа на выборах
РИА «Новости»
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Противники и союзники переизбранного на второй президентский срок в США Дональда Трампа ожидают преследований политических оппонентов с его стороны в ответ на импичменты, обвинения, расследования и судебные иски. Об этом сообщило издание New York Times.

Издание выпустило статью под заголовком «С возвращением Трампа противники и союзники ожидают волну мести». В ней утверждается, что спустя восемь лет Трамп вернулся в Белый дом «более злым, ожесточенным, обиженным и открыто говорящим о мести».

«Будет ли Трамп мстить? Конечно. Вопрос только в том, насколько масштабными будут ответные меры», - заявила биограф семьи Трампа Гвенда Блэр.

По ее словам, следует ждать громких и широко освещаемых в прессе расследований в конгрессе, специальных прокуроров и несколько реальных судебных процессов. Кроме того, не стоит исключать и более тихие ответные меры. Это могут быть налоговые проверки, непродление или отмена грантов, программ, кредитов, увольнения и отказы в приеме на работу.

Инсайдеры из Республиканской партии сообщили, что часть советников Трампа призывает его к преследованию своих врагов, а другие считают это непродуктивным, утверждая, что нужно сосредоточиться на своей политической программе.

Также отмечается, что знаковым будет выбор генерального прокурора. Если им станет Мэтью Дж. Уитейкер, значит Трамп намерен наказать своих противников.

Ранее в США сообщили, что после инаугурации Трамп может помиловать мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и сына действующего главы государства Хантера Байдена.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США
11 ноября 2024, 03:10
Названы имена тех, кого может помиловать Трамп
РИА «Новости»
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После официального вступления на пост президента США Дональд Трамп может помиловать мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и сына действующего главы государства Хантера Байдена. Об этом сообщило издание Axios.

В сентябре Адамсу предъявили обвинения во взяточничестве и мошенничестве. К тому же, у мэра Нью-Йорка есть общие друзья с Трампом. Во время одного из совместных ужинов избранный президент посочувствовал Адамсу, напомнив, что его тоже преследовали.

Байден-младший является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, среди них нарушения при хранении оружия и налоговые преступления. Помимо прочего, Хантер получал миллионы долларов от бизнесмена из Румынии за влияние на американское правительство.

В беседе с 360.ru политолог, американист Дмитрий Дробницкий ранее заявил, что формально Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы.

США Уголовное дело Нью-Йорк Дональд Трамп
11 ноября 2024, 02:52
Застрявший в Японии лайнер Spectrum с россиянами прибыл в Китай
РИА «Новости»
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Застрявший ранее в Японии круизный лайнер Spectrum of the Seas с россиянами на борту прибыл в международный порт Усун в Шанхае. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам одной из пассажирок лайнера, часть россиян планирует после прибытия в город отправиться в международный аэропорт Пудун. Они хотят улететь в Россию.

У них два варианта: рейсом «Аэрофлота» до Москвы в 11:45 по местному времени или самолетом авиакомпании China Eastern Airlines, который вылетит на пять минут раньше.

Другая часть туристов собирается улететь в другие дни, а до этого поселятся в отеле, забронированном для них туроператором.

«Ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят», - сообщили агентству в генеральном консульстве РФ в Шанхае.

Ранее появилась информация, что застрявший в Японии лайнер отправился в Китай после ремонта. На его борту находились около 600 российских туристов.

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