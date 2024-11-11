Синоптик сравнил процесс потепления климата в России с другими странами

Противники и союзники переизбранного на второй президентский срок в США Дональда Трампа ожидают преследований политических оппонентов с его стороны в ответ на импичменты, обвинения, расследования и судебные иски. Об этом сообщило издание New York Times.

Издание выпустило статью под заголовком «С возвращением Трампа противники и союзники ожидают волну мести». В ней утверждается, что спустя восемь лет Трамп вернулся в Белый дом «более злым, ожесточенным, обиженным и открыто говорящим о мести».

«Будет ли Трамп мстить? Конечно. Вопрос только в том, насколько масштабными будут ответные меры», - заявила биограф семьи Трампа Гвенда Блэр.

По ее словам, следует ждать громких и широко освещаемых в прессе расследований в конгрессе, специальных прокуроров и несколько реальных судебных процессов. Кроме того, не стоит исключать и более тихие ответные меры. Это могут быть налоговые проверки, непродление или отмена грантов, программ, кредитов, увольнения и отказы в приеме на работу.

Инсайдеры из Республиканской партии сообщили, что часть советников Трампа призывает его к преследованию своих врагов, а другие считают это непродуктивным, утверждая, что нужно сосредоточиться на своей политической программе.

Также отмечается, что знаковым будет выбор генерального прокурора. Если им станет Мэтью Дж. Уитейкер, значит Трамп намерен наказать своих противников.

Ранее в США сообщили, что после инаугурации Трамп может помиловать мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и сына действующего главы государства Хантера Байдена.