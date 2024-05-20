Синоптик подтвердил связь гибели Раиси с плохой погодой

«Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная - определялась термической депрессией. <…> Сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана », - сказал он.

Тишковец уточнил, что в зоне крушения зафиксировали 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности. Нижняя кромка находилась на уровне 300-600 метров, верхняя - 9-10 километров. По словам синоптика, при осадках видимость ухудшилась до одного-трех километров, а в облаках - до сотен и десятков метров.

Местами шли ливни и грозы, выше 3,5 километра происходило обледенение. Тишковец сообщил, что порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра. В нижнем пограничном слое фиксировали сдвиг ветра, а ветер разгонялся до 30-50 километров в час. Синоптик заявил, что в таких условиях полеты запрещены - они мешали поддерживать высоту, вызывали «болтанку» и влияли на конструкции вертолета.

Спасатели нашли рухнувшее воздушное судно сгоревшим. Пассажиры погибли, в том числе Раиси.