Символизирующий месть красный флаг подняли над мечетью в Иране

Такой же флаг в стране поднимали в 2020 году, когда погиб генерал элитного подразделения Вооруженных сил Ирана из Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Тогда американский телеканал CNBC сообщил, что по шиитской традиции красный флаг означает несправедливо пролитую кровь и призыв к мести за убитых.

В среду, 3 января, в иранском городе Керман произошел взрыв. Он прогремел во время траурных мероприятий в день четвертой годовщины смерти Сулеймани. Взрыв унес жизни 89 человек, из которых 12 были детьми. Ранения и травмы получили 284 человека. Ответственность за удар взяли на себя террористы «Исламского государства» *.

Полиция Ирана задержала причастных к взрыву. Одним из смертников стал уроженец Таджикистана. Всего смертников было двое, но личность второго человека пока неизвестна.

*«Исламское государство - запрещенная в России террористическая организация.