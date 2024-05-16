«Символический жест». Главы МИД Эстонии, Литвы и Исландии и выступили на митинге в Тбилиси

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По словам корреспондента агентства, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Грузия имеет законное право стать членом Евросоюза. Его коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал к открытому разговору о последствиях принятия законопроекта для европейского будущего страны.

Представитель Исландии Тордис Гильфадоттир сказала, что ее присутствие на акции протеста «является символическим жестом».

Ранее глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против властей Грузии , если принятый парламентом закон об иноагентах останется в прежнем виде, а руководство страны «продолжит нападки» на западных партнеров.