Симоньян заявила о гибели 12 членов семьи оператора RT в Газе

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«У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи после израильских обстрелов сектора Газа. Среди погибших - брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники», - сказала журналистка.

По ее словам, две девочки трех и пяти лет остались без главы семейства. Симоньян принесла искренние соболезнования Хеледу и всем его родственникам.

Ранее представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что в результате атак в анклаве погибли 4137 человек , 1661 из них - несовершеннолетние. По его словам, количество пострадавших с начала обострения конфликта достигло 13 260. Еще четыре тысячи пропали без вести. Также из строя вывели семь больниц и 21 медицинский центр.

Боевики ХАМАС 7 октября выпустили по израильским регионам тысячи ракет. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в качестве ответной меры обстрелял сектор Газа и начал контртеррористическую операцию «Железные мечи».