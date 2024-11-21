21 ноября 2024, 01:15

Симоньян высмеяла реакцию британской журналистки на брифинге Лаврова

РИА «Новости»
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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян саркастично высказалась о британской журналистке, которой разрешили присутствовать на пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова. В своем Telegram-канале она отметила, что женщина покраснела, увидев настоящую демократию.

Пресс-конференция Лаврова состоялась по итогам саммита G20 в Бразилии. Корреспондент Sky News попыталась на нее проникнуть со съемочной группой, хотя согласовали только участие российских и бразильских журналистов. Западную прессу перестали приглашать на брифинги Лаврова в ответ на санкции против российских СМИ.

«Наша гениальная [официальный представитель МИД РФ] Маша Захарова устроила голосование - коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела. Когда внезапно видишь настоящую демократию - краснеешь», - написала Симоньян.

Ранее в МИД Франции прокомментировали рукопожатие президента Эммануэля Макрона и Лаврова на саммите в Бразилии, отметив, что регулярного диалога между ними нет, а это был лишь краткий контакт.

Саммиты Великобритания Сергей Лавров Журналистика Россия МИД РФ Маргарита Симоньян Саммит G20 в Бразилии
21 ноября 2024, 01:33
Первый в мире человек с пересаженным лицом объявил о помолвке
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Американец Джо Димео, которому впервые в мире успешно пересадили чужое лицо и обе руки после автокатастрофы, объявил о помолвке. Об этом сообщило издание New York Post.

Шесть лет назад Димео пережил ужасную автомобильную аварию, когда уснул за рулем после ночной смены. Его машина съехала с дороги и загорелась. Мужчина получил ожоги, покрывшие 80% его тела. По его словам, он провел в больнице четыре месяца, причем половину этого времени находился в коме.

Спустя два года ему пересадили лицо и руки 48-летнего мужчины, погибшего от инсульта. По словам Димео, он может пользоваться руками примерно на 45%, причем еще учится управлять лицом - моргать, поднимать брови и шевелить губами.

Со своей невестой, Джессикой Перес, он познакомился после аварии, когда она написала ему в соцсетях, чтобы поддержать. Переписка переросла в отношения, а сейчас и в помолвку.

Прошлой осенью американские хирурги впервые пересадили пациенту донорский глаз целиком.

США Катастрофы ДТП Свадьбы Врачи Мужчины Машины Брак
21 ноября 2024, 00:53
Франция отреагировала на рукопожатие Макрона и Лаврова
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Бразилии пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, однако регулярных контактов между ними нет. Официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан сообщил об этом телеканалу LCI.

«Между президентом Франции и главой МИД России состоялся краткий контакт, о нем много писали в СМИ. Это рукопожатие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога нет», - сказал он.

Взаимодействие Франции и России Лемуан назвал хаотичным и нерегулярным. Он отказался комментировать вероятность проведения телефонных переговоров между министрами иностранных дел этих стран.

Саммит G20 прошел 18 и 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Макрон отыскал Лаврова на полях мероприятия , чтобы пожать ему руку. Этот момент попал на видео и, к удивлению главы МИД России , вызвал большой резонанс в западной прессе.

Сергей Лавров G20 Эммануэль Макрон Международные отношения Франция Саммит G20 в Бразилии
21 ноября 2024, 00:25
В США заявили о боеготовности сил стратегического сдерживания
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Стратегическое командование (СТРАКОМ) США подготовилось к тому, что следующим командующим вооруженными силами страны станет новоизбранный президент Дональд Трамп. Об этом заявил представитель стратегического командования американского минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен, сообщило РИА «Новости».

«Подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», - заявил он.

Бьюкенен подчеркнул в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, что ядерные силы полностью готовы к передаче власти в США.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что обновленная ядерная доктрина России не опасна для США и НАТО.

США Пентагон Военные Запад
21 ноября 2024, 00:06
Пентагон призвал к диалогу с Россией ради предотвращения ядерной угрозы
РИА «Новости»
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США следует поддерживать связь со всеми странами, в том числе с Россией, ради предотвращения ядерной угрозы. Об этом заявил на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен, сообщило РИА «Новости».

Участники мероприятия спросили мнение контр-адмирала о подходе в отношении России, Китая и Северной Кореи в рамках стратегического сдерживания. Бьюкенен ответил, что американское правительство должно взаимодействовать со странами-соперниками. Он призвал восстановить предметный диалог и никогда не останавливать его.

«Никто не хочет ядерной войны , верно?» - сказал офицер.

Россия утвердила обновленную ядерную доктрину. По ней агрессия со стороны одного участника военного блока станет считаться нападением всего блока с соответствующими последствиями.

Ядерное оружие США Пентагон

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