Симоньян узнала об обсуждении офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту

«Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда [канцлер Германии] Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте», - отметила она.

По словам Симоньян, на этой записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали, как они будут бомбить Крымский мост. Еще одним занимающим их вопросом было то, как бы сделать это так, чтобы канцлер Германии мог продолжать утверждать, что ФРГ в конфликте не участвует.

«Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно. Сорок минут пленительного аудио», - добавила главред RT.

В связи с этим она решила обратиться с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, МИД Германии и лично канцлеру Шольцу.

«Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?» - поинтересовалась журналист.

Ответ на запрос, добавила Симоньян, хотелось бы увидеть уже сегодня к обеду.

«А то мало ли что завтра», - заключила она.