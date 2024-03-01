Симоньян раскрыла имена офицеров бундесвера, которые обсуждали удары по Крымскому мосту

По ее словам, разговор немецких офицеров состоялся 19 февраля 2024 года. Беседу вели начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Один из них заявил, что в бундесвере активно занимаются вопросом уничтожения Крымского моста.

«К сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», - процитировала разговор офицеров Симоньян.

Она подчеркнула, что в Германии пока не ответили на найденное ей аудио.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала журналистов добиться комментария ее немецкой коллеги Анналены Бербок по этому поводу. Пресс-служба Минобороны Германии отказалась комментировать информацию о предполагаемых переговорах офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту.