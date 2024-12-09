09 декабря 2024, 01:14

Симоньян призвала не скрывать последствия ситуации в Сирии для России

РИА «Новости»
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Произошедшая в Сирии смена власти непременно отразится на России. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Ее процитировало РИА «Новости».

«Очень жалко Сирию, очень жалко кровь, которая уже была пролита там, нашей и не нашей, которая будет пролита. И давайте не будем прикрываться и делать вид, что это не так. Для нас это потери тоже, репутационные как минимум», - сказала она.

В будущем, по мнению Симоньян, Россия выиграет от сложившейся ситуации, однако осадок останется. США она предрекла серьезные проблемы. Главред RT заявила, что Америка привыкла растить отцеубийц, которые впоследствии оборачиваются против нее.

Президент США Джо Байден признал, что сменой режима в Сирии могут воспользоваться террористы. Несмотря на это, он назвал отставку Башара Асада актом справедливости.

Сирия Маргарита Симоньян Наступление боевиков на севере Сирии Захват власти в Сирии
09 декабря 2024, 01:07
Первое фото Асада в Москве оказалось фейковым
РИА «Новости»
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Под видом фотографии бывшего президента Сирии Башара Асада с женой в Москве интернет-пользователи распространили стоп-кадр из архивного видео. Об этом сообщил российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«В соцсетях появилась фейковая фотография якобы Башара Асада и его жены в Москве. На самом деле это архивные кадры из видео с губернатором Алеппо [Хуссейн Диаб]», - сообщил он.

Изображение Асада, жены и чиновников, якобы снятое в Москве, показал телеканал Sky News. Впоследствии фото исчезло с его сайта. Информационное агентство ISNA сообщило, что на самом деле британские журналисты показали стоп-кадр из видеорепортажа 2013 года о визите президента в одну из сирийских больниц к пострадавшим от землетрясения.

О том, что Асад прилетел в Россию и получил политическое убежище, сообщил журналистам источник в Кремле. По другой информации, он мог отправиться в Африку.

Сирия Россия Москва Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 22:54
Израиль получил два объекта России в Сирии — СМИ
РИА «Новости»
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Ради защиты мирных жителей Россия могла передать Израилю свои объекты в сельской местности в сирийской провинции Даръа, включая наблюдательный пункт. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Источники телеканала заявили, что российская сторона предоставила ЦАХАЛ два объекта в Даръа ради защиты мирного населения. Один из них - наблюдательный пункт на горе Таль-эль-Хара, который считается самой высокой точкой в провинции. Информацию о втором объекте собеседники телеканала Al Arabiya не уточнили.

В связи с напряженной обстановкой израильская армия ввела комендантский час в пяти городах в буферной зоне, прилегающей к Голанским высотам. По информации телеканала, ЦАХАЛ после отставки президента Сирии Башара Асада и вывода правительственных войск взяла под контроль некоторые объекты на линии прекращения огня с Сирией в горном массиве Джебель-эш-Шейх.

После того, как вооруженные сирийские оппозиционеры прорвались в Дамаск, армия Израиля нанесла удар по исследовательскому центру в квартале Кфар-Сус. Таким способом военные хотели предотвратить попадание находившегося там оружия в руки повстанцев.

Израиль Сирия Россия Наступление боевиков на севере Сирии Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 22:41
Байден заявил о планах взаимодействовать с новыми властями Сирии
РИА «Новости»
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Власти США продолжат взаимодействовать с Сирией, в том числе с сирийской вооруженной оппозицией, которая пришла к власти. Об этом действующий американский президент Джо Байден заявил в интервью NBC News.

«Это историческое окно возможностей для многострадального сирийского народа построить светлое будущее в своей стране. Это также время риска и неопределенности», - сказал он.

По словам Байдена, в Белом доме будут работать над тем, чтобы обеспечить передачу власти в Сирии, сделав ее «суверенной и независимой». Также он подчеркнул, что оценка властей и оппозиции в Сирии будет опираться на их действия, а не только на слова.

В воскресенье, 8 декабря, сирийская оппозиция захватила Дамаск и объявила о свержении правления Башара Асада. Позже стало известно, что он вместе со своей семьей прибыл в Москву, где запросил политическое убежище.

США Сирия Джо Байден Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 22:36
Захарова посоветовала Reuters опровергнуть новость о смерти Асада
РИА «Новости»
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Западные журналисты поспешили сообщить о гибели экс-президента Сирии Башара Асада. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале посоветовала им дать опровержение.

«Интересно, сообщившее о „хайли-лайкли“ кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет?» - заявила она.

Захарова напомнила, что Запад рьяно боролся с фейками. Однако новость о гибели Асада как раз являлась дезинформацией.

Асад сложил полномочия президента после того, как вооруженные оппозиционеры вошли в Дамаск. Вопреки слухам об отъезде в Африку он вместе с семьей направился в Москву и получил политическое убежище.

На Западе знали о планах сирийских повстанцев. Избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что они попытаются свергнуть Асада. Сирийский лидер, по информации журналистов, просил Белый дом о помощи.

Сирия Журналистика Мария Захарова МИД РФ Наступление боевиков на севере Сирии Захват власти в Сирии

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