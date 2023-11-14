Силы ПВО сработали ночью в Хмельницкой области

Украинские СМИ писали, что система противовоздушной обороны поздно вечером работала в Харьковской области и хмельницком Староконстантинове. Появлялась также информация о взрыве в Херсоне. Подробностей не приводится.

Целями ВС России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.

Он добавил, что информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало.

Воздушная тревога в регионе сработала в 01:09, отменили ее в 03:57. Кроме того, оповещения ночью работали в Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Ивано-Франковской, Терноповской, Львовской, Ровненской областях. На данный момент, судя по карте воздушных тревог, ни в Хмельницкой области, ни в других регионах Украины сирены не звучат.