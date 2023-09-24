Силы НАТО заявили о готовности принять участие в операции на севере Косова
Контингент НАТО в Косове (KFOR) готов принять участие в операции местной полиции на севере края после нападения на правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе миссии альянса в соцсети Х (бывшая Twitter).
KFOR решительно осудил нападение на полицейских и выразил глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего сотрудника правоохранительных органов. Миссия НАТО в Косове продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньско, войска альянса присутствуют в этом районе и готовы реагировать при необходимости.
В сообщении говорится, что командующий KFOR находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Евросоюзом, начальником штаба ВС Сербии и косовскими представителями.
Премьер республики Альбин Курти 24 сентября заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Один из правоохранителей скончался, второй получил ранения.