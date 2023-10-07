Силы ХАМАС сбросили с дрона гранату на группу израильских военных

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О последствиях происшествия не сообщается, однако по крайней мере один раненый попал в кадр - сослуживец оттащил его с места взрыва.

Перед этим СМИ писали об атаке ХАМАС на израильский танк «Меркава». На него сбросили гранату. Бронемашина загорелась.

Израиль объявил о начале полномасштабной войны против ХАМАС сегодня после масштабного ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

Погибли 22 человека , более 500 пришлось госпитализировать. Израильская армия пришла в боеготовность и принялась отвечать на удары.

Палестинская сторона заявила, что тоже имеет право защищаться «от Израиля и терроризма поселенцев».

Россия находится в контакте с обеими сторонами конфликта и призывает к прекращению огня.

Нападение на Израиль осудили Германия и Франция.