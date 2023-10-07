Силы ХАМАС сбросили с дрона гранату на группу израильских военных
Силы палестинского движения ХАМАС сбросили гранату с беспилотника на отряд израильских военных. Кадры этой атаки из Сети опубликовал Telegram-канал Readovka.
О последствиях происшествия не сообщается, однако по крайней мере один раненый попал в кадр - сослуживец оттащил его с места взрыва.
Перед этим СМИ писали об атаке ХАМАС на израильский танк «Меркава». На него сбросили гранату. Бронемашина загорелась.
Израиль объявил о начале полномасштабной войны против ХАМАС сегодня после масштабного ракетного обстрела со стороны сектора Газа.
Погибли 22 человека , более 500 пришлось госпитализировать. Израильская армия пришла в боеготовность и принялась отвечать на удары.
Палестинская сторона заявила, что тоже имеет право защищаться «от Израиля и терроризма поселенцев».
Россия находится в контакте с обеими сторонами конфликта и призывает к прекращению огня.
Нападение на Израиль осудили Германия и Франция.